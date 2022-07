Roma e Dybala, amore anche sui social: cosa è successo

ROMA - È il giorno ufficiale dello sbarco di Paulo Dybala alla Roma. Visite mediche, comunicato ufficiale con firma sul contratto, le prime foto con la maglia (numero 21) giallorossa e adesso, dulcis in fundo, il follow sui Social. L'ex bianconero e la società giallorossa hanno completato il loro matrimonio seguendosi a vicenda su Instagram. Mossa anticipata il giorno prima dalla compagna della Joya togliendo il follow alla Juve per metterlo alla Roma. Manca solo un piccolo dettaglio per rendere tutto ancor più giallorosso: il cambio della foto profilo (dove oggi Paulo ha una sua immagine con la maglia della Nazionale) e l'aggiunta nella bio della sua nuova squadra. Infatti, dopo aver salutato la Juventus, Dybala ha lasciato solo il suo brand ed il suo numero con il tag della Seleccion.