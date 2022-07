Falcao, Batistuta e Dybala tre presidenti, che tris!

Sono tutti molto contenti - e giustamente - per l’arrivo di Dybala nella squadra. Totti ha regalato al nuovo arrivato la maglia con il numero “10”. Complimenti a Francesco e complimenti ai Friedkin per l’acquisto di questo calciatore. Insieme a Batistuta con il Presidente Sensi e a Falcao con il Presidente Viola, è sicuramente il miglior acquisto nella storia della Roma. Non dimentichiamolo.

A proposito, siamo d’accordo con Ivan Zazzaroni, direttore di questo giornale, che va dato un “10” ai Friedkin e anche al giovane Tiago Pinto. Per la serie “non si può stare mai tranquilli”, a proposito di maglie, sembra che Dybala non prenderà la maglia numero 10 di Totti ma la 21. Non sono in grado di dirvi il perché di questo, ma l’accetto come una realtà. Comunque, mi sento di condividere con Capello che ha detto: «Sembra la Roma del 2001, una Roma bella come la mia».

Mi fa piacere segnalare che, al di là dell’arrivo di Dybala, c’è anche un Pellegrini che ha fatto una bella partita da capitano. Vediamo: Pellegrini e Dybala, se c’è anche Zaniolo possiamo rilassarci. Peraltro, in epoca non sospetta, avevamo detto che la Roma di quest’anno rischiava di darci soddisfazioni. Mi sembra che siamo sulla buona strada.