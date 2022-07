La Roma è tosta: ma ora serve maggiore controllo

Sarà l'aria familiare del Portogallo o la concorrenza altissima ormai in ogni ruolo, ma per la Roma non esistono più amichevoli. È una costante della formazione giallorossa, che fin dall'arrivo di Mourinho nell'estate 2021 approccia sempre le gare estive con uno spirito battagliero. I calciatori raramente tirano indietro la gamba, consapevoli che per entrare nelle grazie del Vate di Setúbal bisogna premere subito sull'acceleratore. Perché è nei ritiri che Mou costruisce la mentalità del gruppo, ed è qui che si compiono le scelte tecnico-tattiche in grado di orientare la stagione.

Gruppo squadra

Dopo la prima sgambata a Trigoria contro il Trastevere (5-0), la Roma è volata ad Albufeira dove ha affrontato il Sunderland (2-0) e la Portimonense (2-0). La prima sconfitta è arrivata contro lo Sporting Lisbona quattro giorni fa (2-3) in casa dei biancoverdi, mentre stasera i giallorossi torneranno a giocare nello stadio della cittadina dell'Algarve per sfidare il Nizza (ore 20). Nelle prime quattro uscite i calciatori della Roma hanno subito alzato il livello dell'intensità e contro lo Sporting si è addirittura sfiorata la rissa dopo l'intervento di Ibanez su Edwards, che ha causato il rigore realizzato da Goncalves. Kumbulla è corso in sostegno del compagno, scontrandosi con l'attaccante dello Sporting. E mentre la squadra reclamava con l'arbitro, lo Special One in panchina commentava l'accaduto con un sorriso beffardo. Un anno fa successe anche di peggio nel test con il Porto (nervi tesissimi per un fallo di Pepe su Mkhitaryan) e Mourinho preferì esaltare lo spirito di unità dei suoi al motto di «Habemus squadra!».