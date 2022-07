"Carles Perez vicino al Celta Vigo, ma la Roma aspetta a chiudere"

ROMA - Carles Perez è molto vicino al rientro in Spagna. L’esterno spagnolo ha trovato l’accordo con il CeltaVigo. Tra il club iberico e la Roma mancano da definire gli ultimi dettagli. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento per ultimare l’affare. L’addio del 24enne dovrebbe consumarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.