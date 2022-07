Roma, Veretout e Perez infortunati. Shomurodov out per scelta tecnica

ROMA - La Roma in Israele senza Veretout, Carles Perez, Shomurodov, Volpato e Tripi. Tra mercato e infortuni, i quattro giocatori questo pomeriggio non hanno preso il volo da Fiumicino che ha portato la squadra a Tel Aviv, per poi spostarsi ad Haifa dove sabato giocherà l'amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte.

Carles Perez ha riferito un fastidio al quadricipite sinistro, la Roma ha allora deciso di lasciarlo lavorare a Trigoria. Contestualmente lo spagnolo sta spingendo per andare in prestito al Celta Vigo, ma Tiago Pinto sta lavorando per trovare una soluzione a titolo definitivo. Problemi fisici anche per Jordan Veretout, alle prese con un fastidio all'adduttore sinistro. Il francese - presto papà per la terza volta - è rimasto a casa sebbene Mourinho ancora senza Wijnaldum avrebbe preferito averlo a disposizione per il match di sabato.

Fuori invece per scelta tecnica di Mourinho tre giocatori: Shomurodov, Volpato e Tripi. Importante la decisione di lasciare a casa l'attaccante uzbeko, adesso ufficialmente sul mercato.