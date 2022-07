Wijnaldum, l'incrocio a Tel Aviv. Mourinho pressa per Belotti

INVIATO A TEL AVIV - Aspettando Wijnaldum, (ri)nasce la tentazione Belotti. Mourinho non è soddisfatto di Shomurodov, che ha escluso dai convocati per la trasferta in Israele, e spera che Tiago Pinto riesca a consegnargli un altro centravanti che renda più solido l’attacco. Belotti è svincolato dopo la lunga avventura da capitano del Torino, ha avuto contatti con il Monaco e con il Valencia, ma ancora non ha preso impegni. Perché dalla Roma ha avuto segnali indiretti e vuole approfondirli. Le prossime ore saranno decisive per la stesura dello scenario. Ma Mourinho sa che la cessione di Shomurodov, nonostante l’apertura pubblica del procuratore a un trasferimento, non è così semplice: pagato 17,5 milioni più bonus un anno fa, potrebbe lasciare Trigoria soltanto temporaneamente e gratuitamente per evitare minusvalenze. A queste condizioni, i Friedkin sarebbero chiamati a un ulteriore sforzo economico per accontentare le richieste contrattuali di Belotti con l’idea di ritrovarsi Shomurodov in casa l’estate prossima. Peraltro la Roma ha in organico anche il giovane Felix, che ha ricevuto offerte soltanto per un arrivederci in leasing. Tiago Pinto invece valuterebbe nel caso una cessione a titolo definitivo.

Roma, la crescita In ogni caso Mourinho continua a spingere per costruire una rosa che possa competere da subito per il vertice, non soltanto per un posto in Champions. Belotti, nell’ipotetico 3-4-1-2, partirebbe come vice Abraham ma sarebbe un innesto prezioso anche nelle partite in cui Dybala venisse impiegato come trequartista. Nel calcio delle cinque sostituzioni, avere risorse di pregio in panchina può essere determinante in ogni partita. E lo spazio, con tre competizioni da giocare, si trova per tutti se c’è disponibilità generale.