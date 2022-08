Roma, prima una cessione. Poi Belotti sarà da Mourinho

Prima di Belotti serve una cessione

Per portare Belotti alla Roma bisogna cedere. Le trattative più calde sono quelle che riguardano Shomurodov con il Bologna e il Torino, Villar con la Sampdoria, Kluivert con il Nizza o il Marsiglia, anche se il Torino è timidamente alla finestra anche per l’olandese. Per l’uzbeko oggi il suo agente sarà a Bologna per cercare di chiudere. Per Villar alla Samp non è facile, dopo che è saltato il Monza, quando era praticamente fatto. Con il club blucerchiato è sfumato anche Rog per lo stesso motivo: non può impegnarsi per un prestito con obbligo di riscatto. In uscita ci sono anche Felix, El Shaarawy e Carles Perez. La Roma non è disponibile per il prestito secco, ma vuole un diritto legato all’obbligo. Per questo motivo tutte le trattative finora non sono andate in porto. Quella con il Celta Vigo per lo spagnolo, innanzitutto. El Shaarawy piaceva a Monza e Atalanta ma per il momento non pare destinato a muoversi. L’attaccante con più richieste è Kluivert. Non rientra nei piani della Roma da due anni, ma ha un ingaggio da 2,6 milioni a stagione: il club deve liberarsi di un costo così oneroso. Altro giocatore difficile da piazzare è Diawara, che finora ha rifiutato tutte le proposte di trasferimento. Guadagna 2,2 milioni di euro all’anno, non rientra nei piani di Mourinho sin da quando è arrivato e in questo periodo si allena tra i fuori rosa con Villar e da ieri anche, per scelta della società e non dell’allenatore, con Calafiori e Kluivert. La Roma ha fatto tanto in entrata per accontentare Mourinho, ma adesso per non appesantire il monte ingaggi ha bisogno di cedere, Tiago Pinto è chiamato ad affrontare questo tema che è stato sempre un problema per i suoi predecessori. Non è facile liberarsi di giocatori che nella scorsa stagione hanno fatto poche presenze e guadagnano ingaggi che sono fuori mercato.