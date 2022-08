Calciomercato Roma, Riccardi talento smarrito: sarà libero tra un anno

Ma da quel giorno tante cose sono cambiate, e quella giovane promessa, “Il Piccolo Principe”, come veniva soprannominato, adesso è scomparsa avvolta da troppe negatività che non lo hanno aiutato a far emergere quel potenziale che tutti dentro la Roma avevano notato. Così di fatto sono due stagioni che Riccardi non sta più giocando: prima con un prestito al Pescara dove ha raccolto soltanto otto presenze, poi con una stagione (la scorsa) passata a Trigoria ad allenarsi individualmente e giocando tre partite con la Primavera.