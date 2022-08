Roma, con Wijnaldum hai il centrocampista perfetto (garantisce Klopp)

Se la forma è anche sostanza, si capisce subito quanta importanza la Roma annetta all'operazione Wijnaldum con i Friedkin che volano a Parigi per portare in Italia il fortissimo nazionale olandese, uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale, fortemente voluto da Mourinho. La cui sintonia con la società viene scandita dall'arrivo nella capitale dei giocatori da lui stesso indicati: in ordine cronologico Matic, Dybala, Wijnaldum, prossimamente Belotti, con Bailly e Frattesi in orbita d'attesa. Dan e Ryan Friedkin non potevano festeggiare in modo migliore i due anni che li hanno visti al timone della società, letteralmente rifondata in ogni suo ambito, oggi più che mai capace di legittimare le proprie ambizioni con un mercato da primi quattro posti. Il disegno tattico di Mourinho trova sempre più concreta realizzazione nell'allestimento di un organico che gli consenta di avere a disposizione differenti soluzioni, anche in previsione delle 21 partite che la Roma dovrà giocare nei primi tre mesi della stagione, fra campionato ed Europa League, prima del lungo stop imposto dal mondiale qatariota sino all'inizio del 2023.