Belotti alla Roma, c’è l’ultimo ostacolo da superare con il Bologna

ROMA - Negli spogliatoi dell’Olimpico, dopo Roma-Shakhtar, ha incontrato Marcell Jacobs posando con lui. Ieri il post scherzoso su Instagram: «Super veloce, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare come difensore o attaccante». Ora però José Mourinho aspetta davvero dal mercato due rinforzi che facciano uno... Jacobs. Giudica soprattutto il centravanti, che sarà Andrea Belotti, un’additivo fondamentale per arricchire la sua Roma , nella scorsa stagione poco efficace in fase realizzativa. Belotti, che Mourinho avrebbe voluto anche al Tottenham, rappresenta l’attaccante da 10 gol a campionato, prezioso specialmente nei momenti ruvidi delle partite , quando gli schemi e il talento non bastano a cambiare il risultato. È l’attaccante da battaglia che alla Roma manca.

Belotti, si fa

Belotti, che è libero da ogni vincolo contrattuale da più di un mese, ha già accettato la proposta della Roma, accordandosi per tre anni a 3 milioni a stagione. Ma perché l’unione diventi ufficiale, occorre che prima Tiago Pinto riesca a liberare un posto. Erano due, in verità, ma Carles Perez ieri è partito per Vigo per firmare con il Celta: le società hanno trovato un’intesa che prevede il pagamento di un milione di euro per il prestito e un diritto di riscatto libero a 10. Oggi Carles Perez, che Mourinho aveva escluso dalla presentazione della squadra domenica in vista dell’imminente trasferimento, sarà in Spagna per le visite mediche e la firma. Seguendo di poche ore l’altro spagnolo Villar, che ieri si è legato alla Sampdoria: anche qui prestito (gratuito) e diritto di riscatto, ma a 8 milioni, con prospettiva di contratto fino al 2027. Ora manca soltanto Eldor Shomurodov che domenica, uscendo dall’Olimpico dopo aver regalato la maglia a un gruppo di tifosi della Curva Sud, ha risposto allargando le braccia a chi gli chiedeva lumi sul futuro: «Vediamo». Chiaramente non dipende da lui ma dall’accordo che Roma e Bologna riusciranno a finalizzare: la volontà di perfezionare il trasferimento è comune, ma la trattativa non è ancora chiusa. La Roma vorrebbe vincolare l’affare a un obbligo di riscatto determinato da condizioni facili mentre il Bologna vorrebbe associare l’eventuale acquisto a un numero alto di presenze e gol, oltre che alla salvezza della squadra. Si lavora a oltranza. Nel frattempo Justin Kluivert sta discutendo di soldi con il Fulham.