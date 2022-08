Calafiori per il Frosinone: sondaggio con la Roma

FROSINONE - Dopo aver ufficializzato gli acquisti del centrocampista Luca Mazzitelli e del jolly di difesa Mario Sampirisi, entrambi arrivati in prestito dal Monza (il primo con obbligo di riscatto a determinate condizioni e il secondo fino al 30 giugno 2023), a meno di una settimana dalla chiusura del mercato il Frosinone è sempre alla ricerca di un altro componente del pacchetto arretrato. Praticamente l’ultimo tassello per completare in tutto e per tutto la rosa del tecnico Fabio Grosso. Dopo Luca Ravanelli, difensore centrale della Cremonese, del quale abbiamo più volte detto, il nome nuovo potrebbe essere quello dell’esterno di fascia sinistra Riccardo Calafiori. Per il classe 2002, infatti, sembrerebbe che il club di Viale Olimpia abbia fatto un sondaggio, probabilmente con l’entourage del giocatore. Una trattativa per nulla facile da portare a termine, visto che sul ragazzo ci sarebbero anche diversi club della massima serie, ma che in un certo senso potrebbe essere agevolata dal fatto che il suo procuratore è lo stesso di Camillo Ciano e di Roberto Insigne. Vale a dire i due calciatori che Frosinone e Benevento potrebbero scambiarsi a inizio della prossima settimana, subito dopo che domenica sera le due squadre si saranno affrontate in occasione della terza giornata di campionato.