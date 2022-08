Belotti più Camara, la scelta giusta al momento giusto

Il 21 agosto, Wijnaldum si è fratturato la tibia in allenamento: trascorsi soltanto sette giorni. la Roma e l’Olympiacos hanno raggiunto l’accordo sul nome del venticinquenne centrocampista, nazionale guineano, indicato da Mourinho come il sostituto del campione olandese. Questi ha optato per la terapia conservativa e dovrà saltare il Mondiale, ma in gennaio si rivelerà sicuramente un grande rinforzo. Camara è chiamato a iniettare energia, forza e dinamismo nel centrocampo giallorosso che, a Torino, ha visto Matic correre per due e battersi per tre: male il primo tempo, ottima la ripresa quando, con il piglio del veterano avente alle spalle 251 presenze in Premier League e 79 nelle coppe europee, il grande centrocampista serbo ha preso in mano la squadra, trasmettendole tutta la forza di reazione che ha portato al gol di Abraham e al pareggio finale.

Matic si è confermato il degno pretoriano di Mourinho. Tuttavia, egli ha 34 anni e considerando i martellanti impegni cui la Roma è chiamata sino a metà novembre, l’arrivo di Camara risulterà quanto mai provvido. A giudicare dalle prime giornate, questo campionato si annuncia ancora più intrigante e più imprevedibile dell’ultimo. Il torneo è appena incominciato, ma per la Roma il punto torinese risulterà certamente “prezioso”, Mourinho dixit in calce alla sfuriata post partita. Belotti e Camara arrivano al momento giusto.