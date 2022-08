Camara a Roma, era nel destino: passione giallorossa fin da bambino

ROMA - Un altro rinforzo è in arrivo alla Roma. Lo sbarco di Mady Camara a Fiumicino è previsto per oggi alle 9.35 con un volo proveniente da Atene. Appena atterrato si procederà con le visite mediche di rito e la firma sul contratto. In aeroporto non ci sarà la folla entuasiasta che ha accolto Wijnaldum, ma arriva un un altro giocatore voluto da Mourinho, per completare la rosa e far fronte alla lunga assenza dell’olandese. Il nome di Camara è uscito dall’attività di scouting della società giallorossa, ma lo Special ha avallato l’operazione dopo aver chiesto referenze a Pedro Martins, allenatore portoghese, esonerato dall’Olympiacos appena un mese fa. Mourinho ha sempre lavorato con giocatori africani ed è convinto di poter far crescere anche Camara. I Friedkin sono stati di parola e hanno accontentato l’allenatore, che si ritiene soddisfatto della rosa a disposizione. Il guineano per caratteristiche sarà utile anche quando tornerà Wijnaldum. Stasera il nuovo centrocampista giallorosso sarà presente in tribuna all’Olimpico per assistere alla partita tra Roma e Monza. Tiago Pinto ha condotto una trattativa molto rapida, il guineano arriva in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12, più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore avrà un ingaggio da 1,5 milioni.

La Roma era nel destino di Camara. La passione per i colori giallorossi lo ha accompagnato nei primi passi nel mondo del calcio. Da ragazzino giocava con i suoi coetanei indossando la maglia giallorossa con il tricolore sul petto, quella della stagione 2001/2002 e due anni fa ha postato la foto da “romanista”.