"Clamoroso Kluivert, niente Fulham: permesso di lavoro negato"

LONDRA (INGHILTERRA) - Niente Fulham per Justin Kluivert. L'olandese della Roma sarebbe dovuto passare ai Cottagers, con le società che avevano definito un accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto intorno a 9.5 milioni di euro, ma secondo Sky Sports UK la trattativa sarebbe sfumata. Nessun problema tra le parti, il tutto sarebbe legato a questioni burocatiche. L'esterno, infatti, non avrebbe ricevuto il permesso di lavoro a causa dello scarso minutaggio collezionato con i giallorossi - appena 3892 minuti spalmati in 68 presenze totali - e quindi, secondo le autorità britanniche preposte al caso, non può trasferirsi nel club londinese e in Premier League. Il calciatore era atteso oggi a Londra per le visite mediche. Mourinho, dunque, a meno di clamorose novità, si ritroverà in squadra un calciatore ormai fuori dal progetto giallorosso.