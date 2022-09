Roma, dibattito sul difensore: qualcosa si muove. I Friedkin aprono

ROMA - Schermaglie di fine mercato. Mourinho ha chiesto insistentemente un altro difensore per completare l’organico, Tiago Pinto con le dichiarazioni di Udine ha preso le distanze. Mourinho è abile a fare pressione, il direttore frena e le posizioni sulla rosa non sempre collimano. Sabato l’allenatore ha chiesto ufficialmente un altro difensore mentre domenica Tiago Pinto ha replicato che il mercato è chiuso. Al di là degli scambi dialettici, dettati anche da motivi di pretattica per non far alzare i prezzi, la Roma proverà a cercare uno svincolato last minute. Se dovesse presentarsi l’occasione giusta, dopo aver sistemato almeno uno tra Coric e Bianda, i Friedkin accontenteranno ancora l’allenatore, entro il 30 settembre, quando si chiuderà anche questa coda della sessione estiva 2022. Mourinho ha un solo cambio per la difesa a tre, Kumbulla . L’albanese è infortunato e rientrerà dopo la sosta. Questo significa che il tecnico non potrà fare turn over in difesa durante questo tour de force con tre partite a settimana. Le scelte sono obbligate, con Mancini, Smalling e Ibañez che potrebbero essere costretti agli straordinari, già dall’esordio in Europa League di giovedì in Bulgaria. Durante il precampionato Mourinho ha adattato in quel ruolo Viña e Bove , con risultati non esaltanti.

Maksimovic, pro e contro

Il mercato degli svincolati non offre grandi opportunità. E sono soprattutto gli agenti a offrire i loro assistiti rimasti disoccupati. Mourinho non molla, anche se i profili proposti suscitano molte perplessità. Forse tra i più affidabili c’è Nikola Maksimovic che già conosce il nostro campionato e che qualche anno fa era valutato oltre 20 milioni. Ma anche sul centrale ex Torino e Napoli restano i dubbi sulle condizioni fisiche. Il serbo lo scorso anno al Genoa ha saltato ben 23 partite a causa dei numerosi problemi fisici. Uno stiramento lo ha tenuto fuori tre mesi e mezzo tra ottobre e gennaio. Poi due ricadute: una a febbraio, l'altra ad aprile. Alla fine quasi cinque mesi in infermeria. Su Maksimovic c'è da tempo anche il Galatasaray, ma la trattativa non si è concretizzata. Il serbo vanta 146 presenze in serie A, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli. Ha giocato spesso con la difesa a tre e la Roma potrebbe essere un’occasione di rilancio.

Gli altri nomi proposti

Da diversi mesi è stato offerto Zagadou ('99), svincolatosi dal Borussia Dortmund. La Roma ha studiato il francese, che non convince a causa dei suoi ripetuti problemi fisici che lo hanno portato a giocare soltanto 67 partite in cinque stagioni in Bundesliga. Monitorato anche l'ex Lione Denayer ('95) che era stato seguito anche dal Torino. Gli agenti del belga trattano anche con il Wolverhampton. L'ex Manchester City, Mangala, non è giovanissimo ('91), ma vanta esperienza internazionale. Non convince Ceppitelli, ex Cagliari, 33 anni e una retrocessione con il Cagliari.

Tra i difensori proposti c’è anche Edgar Ié, centrale naturalizzato portoghese, che nella scorsa stagione ha giocato al Trabzonspor. A gennaio non ha rinnovato il contratto con il club turco ed è ancora senza squadra dopo circa otto mesi, anche a causa di un infortunio al legamento crociato.