Roma, 'sfuma' Zagadou: il francese firma con lo Stoccarda

ROMA - Sfuma un possibile obiettivo di mercato per la Roma di José Mourinho . Il tecnico è alle prese con i tanti infortuni e di recente, a mercato chiuso, ha spiegato di sperare ancora nell'arrivo di un difensore da pescare tra gli svincolati . Se arriverà infatti non sarà Dan-Axel Zagadou, accostato nelle settimane passate al club giallorosso , che continuerà infatti a giocare nella Bundesliga .

L'annuncio del club

Il 23enne francese cresciuto nel Paris Saint-Germain, che si è liberato dopo cinque stagioni dal Borussia Dortmund, ha infatti trovato un accordo con lo Stoccarda. Lo stesso club tedesco ne ha annunciato ufficialmente l'ingaggio sul proprio sito ufficiale spiegando che "ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026". Queste le prime parole di Zagadou da calciatore dello Stoccarda: "Sono molto felice di essere qui e ora voglio ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Non vedo l'ora di poter scendere in campo con i miei nuovi compagni".