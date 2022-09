Roma, la strategia sul mercato: Mourinho insegue Dalot

ROMA - Un difensore per gennaio, un terzino per giugno. La Roma è concentrata sulla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali ma al tempo stesso è impegnata anche su più fronti per quanto riguarda le mosse extra campo. I rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2023 (El Shaarawy) e nel 2024 (Zaniolo, Spinazzola e Cristante), ma anche le mosse per il mercato invernale e per quello della prossima estate. Perché le trattative sono sempre in evoluzione e i club monitorano sempre le situazioni di quei giocatori che piacciono e che possono rientrare nei piani futuri della squadra. È il caso di Diogo Dalot, vecchio pallino di Tiago Pinto e Mourinho, attualmente esterno destro del Manchester United. In futuro? Chissà. Perché il giocatore è finito nel mirino di diversi club, anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno.

Rinnovo e cessione Il Manchester United detiene l’opzione per il rinnovo automatico di un’ulteriore stagione, ten Hag lo sta utilizzando con regolarità in questo avvio di stagione ma non è escluso che in estate l’olandese non possa decidere di cambiare sulla fascia per puntare su un profilo diverso. A quel punto sono due le opzioni dei Red Devils: lasciarlo libero di firmare per un altro club, quindi portandolo in scadenza, oppure far scattare l’opzione del rinnovo nei prossimi mesi e cederlo in ogni caso in estate al miglior offerente. La seconda ipotesi è quella più plausibile, la Roma sta monitorando attentamente la situazione per valutare una possibile offerta per il ventitreenne portoghese. La concorrenza non manca, ma Tiago Pinto potrà sicuramente giocare il jolly Mourinho nell’eventuale scelta del ragazzo, arrivato a Manchester nel 2018 proprio su richiesta dello Special One.