Futuro incerto per Abraham: può lasciare la Roma in estate

ROMA - Tammy Abraham si interroga sul futuro. L’inizio di stagione è stato deludente, solo quattro gol al suo attivo, i primi fischi dell’Olimpico, che lo aveva accolto con tutti gli onori e ne aveva fatto in fretta un beniamino. Ma in Inghilterra continua ad avere estimatori, nonostante abbia perso anche la possibilità di andare al Mondiale. Piace a Tottenham e Aston Villa, in vista della prossima stagione. Perchè a gennaio non si muoverà, ma il futuro è tutto da scrivere, anche se l’ipotesi che il Chelsea possa esercitare il diritto di recompra a ottanta milioni è molto remota. Non è stato un periodo felice per l’inglese, la sosta lo aiuterà a recuperare energie. La delusione per la mancata convocazione per il Mondiale, i fischi dell’Olimpico, lo hanno spinto a lavorare di più per tornare al top a gennaio, alla ripresa del campionato. Nonostante le settimana di riposo concessa da Mourinho, ha pubblicato una sua foto mentre si allena in palestra. Tammy continua a lavorare per farsi trovare pronto quando si tornerà a giocare. Sin da ragazzo ha sempre avuto passione per l’allenamento e la forma fisica, proprio come il suo idolo, Didier Drogba. Abraham si allena in campo ma anche in palestra, soprattutto sulla parte superiore del corpo e sugli addominali. Spesso fa anche allenamenti personalizzati a Trigoria, al termine del lavoro con la squadra. E’ seguito da un osteopata e da quando è in Italia segue i consigli del nutrizionista e la sua dieta è molto più mediterranea rispetto a prima. Adora la pasta al pesto.