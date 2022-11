Karsdorp non si è presentato a Trigoria, è rottura vera con la Roma

ROMA - Ripresa degli allenamenti senza i nazionali, senza gli infortunati e senza Rick Karsdorp . Il colpo di scena dell’esterno olandese che ieri pomeriggio non si è presentato a Trigoria dopo la settimana di riposo concessa da Mourinho . Un messaggio chiarissimo verso il club giallorosso, il segnale di una rottura che al momento appare difficile da risanare. E che porterà - salvo nuovi colpi di scena - alla cessione del giocatore nel mercato invernale. E la Roma ? Aspetta le nuove mosse del ventisettenne e ragiona sul futuro. Senza dimenticare i suoi comportamenti degli ultimi dieci giorni. Partiamo dal principio, cioè dal suo ingresso in campo a Reggio Emilia e che ha portato alla sfuriata di Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo per il suo atteggiamento poco professionale. Lo Special One pur senza mai menzionare l’olandese aveva criticato il suo ingresso in campo nel secondo tempo: «Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri». Parole forti, un’uscita non apprezzata da Karsdorp e dal suo agente: «Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione - aveva dichiarato Johan Henkes -. Non si tratta così un giocatore che ha giocato cinque anni nella Roma».

La rottura

Karsdorp nei giorni successivi al match col Sassuolo si era allenato con il gruppo, ma Mourinho per punizione non lo aveva poi convocato per la gara contro il Torino di domenica scorsa. Il giorno stesso della gara il giocatore aveva lasciato l’Italia con la famiglia per volare a casa sua in Olanda. «Non vi dico perché non l’ho convocato - le parole di Mourinho prima della sfida contro i granata -. Lui e la squadra sanno il motivo, è una mia decisione». Dopo la gara il rompete le righe per una settimana di vacanza, poi la mancata presenza di ieri pomeriggio alle 15:30 a Trigoria. La Roma multerà il giocatore, ha chiesto spiegazioni all’agente e ha confermato che Karsdorp resta convocato per l’allenamento di oggi e per la partenza di domani pomeriggio per il Giappone. Per come si sono messe le cose, è sempre più difficile che l’olandese faccia dietrofront e si presenti a Trigoria e a Fiumicino per volare con Mourinho dall’altra parte del mondo. Ed è stato convocato Missori (esterno della Primavera) per la tournée. Mentre è sempre più probabile che l’agente e Pinto stiano lavorando a una soluzione per il mercato invernale. Karsdorp piace in Olanda, dove non gli dispiacerebbe tornare, in Francia (Marsiglia e Lione), in Italia (Juventus e Milan) e anche il Bologna è stata un’opzione. La Roma, però, non vorrebbe cederlo in prestito secco ma a titolo definitivo per poi rimpiazzare l’esterno con un giocatore all’altezza della rosa.