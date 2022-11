Roma, è atterrato Solbakken! Ecco le immagini del suo arrivo, ora visite e firma

E' sbarcato a Roma poco prima delle 14 Ola Solbakken, attaccante norvegese ex Bodo che la società giallorossa tessererà a gennaio a parametro zero. Visti i rapporti con il Bodo sembra difficile, se non impossibile, che Solbakken possa andare con i nuovi compagni non solo in Giappone, ma anche in Portogallo a dicembre, intanto, però, oggi è arrivato a Roma con un volo proveniente da Oslo con scalo a Bruxelles. Con lui, al Terminal 3 dello scalo romano, la fidanzata e l'agente. In programma visite mediche e firma del contratto fino al 2027. Solbakken non vede l'ora di diventare ufficialmente romanista tanto che, su Instagram, ha già cambiato immagine: non più Bodo, ma nazionale norvegese. Poi, a gennaio, arriverà la foto più attesa, quella con la maglia giallorossa.