Xhaka e il retroscena sulla Roma: "Perché non sono lì? Chiedete a loro"

Xhaka e il retroscena sulla Roma

La verità di Xhaka è questa. E non dipende dalla distanza tra le parti nella negoziazione, che pure c’era. Quella si sarebbe anche appianata, se il giocatore avesse voluto spingere per raggiungere l’obiettivo. Ma qualcosa è cambiato a metà del ritiro precampionato, quando Mikel Arteta gli ha parlato. In quel momento Xhaka aveva già la testa a Roma, aveva detto a Mourinho di essere entusiasta del trasferimento. Ma quando l’allenatore dell’Arsenal gli ha comunicato di essere intenzionato a costruire la squadra attorno a lui, assicurandogli che la sua centralità non sarebbe stata messa in discussione, ha accettato volentieri di restare a Londra e ha rinnovato il contratto. La Roma d’altra parte non ha più insistito, perché nel frattempo doveva sostituire Edin Dzeko diretto all’Inter e investire tanti soldi su Tammy Abraham, prelevato dal Chelsea. E così, amici come prima. Intanto, Xhaka sta preparando la partita decisiva contro la Serbia: alla Svizzera basta un pareggio per la qualificazione agli ottavi ma in questo spareggio entrano in ballo altri spigoli politici. Per lui e Shaqiri, che hanno origini kosovare, è una vigilia particolare, a maggior ragione dopo la provocazione degli avversari che hanno appeso nello spogliatoio una bandiera del Kosovo “colorata” di serbo. «Ma qui siamo al Mondiale - ha minimizzato Xhaka - pensiamo soltanto a passare il turno. Dev’essere una partita di calcio e basta». Un messaggio di un uomo saggio.

