Bove verso Lecce, accordo raggiunto

Il Lecce in pressing sulla Roma per Edoardo Bove (20). José Mourinho aprirà ad una cessione solo se avrà un sostituto. Questo significa che c’è una trattativa impostata ma che deve passare per l’ok del tecnico portoghese. Pantaleo Corvino conosce tutto di Bove. Ha studiato da vicino le sue qualità tecniche e tattiche apprezzandone la duttilità e la maturità, nonostante i suoi 20 anni. Con la Roma, poi, i rapporti sono ottimi quindi non è stato difficile ragionare su un’operazione con la formula del prestito con riscatto e contro-opzione in favore dei giallorossi, sui 4,5 milioni di euro a totali. Insomma la trattativa è in una fase avanzata, siamo quasi all’ultima curva, ma il Lecce è consapevole che potrà abbracciare il giovane giallorosso solo con il via libera di Mourinho. Senza una sostituzione a centrocampo, il portoghese non farà partire il calciatore. Non solo Bove. Il direttore sportivo dei salentini ha già programmato di riscattare Lorenzo Colombo (20) per circa 2,5 milioni di euro. Secondo gli accordi stabiliti la scorsa estate il Milan potrà, però, esercitare il contro-riscatto fissato intorno ai 3,5 milioni.