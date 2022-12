Dal Portogallo insistono: Mourinho prima scelta per la nazionale!

I principali media portoghesi insistono: lo dice "Record", lo dice "A Bola": è José Mourinho la prima scelta del Portogallo per il dopo Fernando Santos. In una nazionale uscita a pezzi dal Mondiale, con l'eliminazione da una parte e il caso Cristiano Ronaldo dall'altra, Mou sarebbe - anzi è - considerato la figura ideale per portare la nazionale lusitana all'Europeo del 2024 e al Mondiale del 2026. Non è un sogno degli ultimi giorni, parte da lontano, ma se prima, per mille ragioni, sembrava impossibile, adesso in Portogallo sono fiduciosi sul fatto che Mourinho ci stia, quantomeno, pensando. Tra le alternative ci sarebbe anche Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille, ma sarebbe, come le altre, una scelta di secondo piano rispetto a Mou, considerato, insieme a CR7, che conosce benissimo, il portoghese più importante. In ambito sportivo e non. Per questo la federazione sarebbe disposta anche ad affidare, ad interim, l'incarico a Rui Jorge, allenatore dell'Under 21, per poi aspettare Mourinho a fine stagione qualora decidesse di lasciare la Roma.