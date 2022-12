Frattesi alla Roma: c'è il piano per averlo subito

Frattesi e la Roma si inseguono da tempo e a gennaio o a giugno il centrocampista di Fidene tornerà a casa. Il tentativo la Roma lo farà anche nei prossimi giorni, ma gli ostacoli da superare sono molti. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra Tiago Pinto e l'agente del giocatore. Frattesi da tempo si è promesso alla Roma, ha trascorso le vacanze di Natale in famiglia. La società giallorossa deve battere la concorrenza. Non solo dell’Inter, ma anche di Napoli e Juventus. Può contare sulla volontà del giocatore, ma Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, non ha intenzione di privarsene a gennaio, a meno che non arrivi un’off erta importante. Anche perchè il plenipotenziario del club emiliano non è soddisfatto della prima parte della stagione della squadra e non vorrebbe perdere uno degli elementi più importanti.

Distanze

In ogni caso Davide Frattesi resta il primo obiettivo della Roma per rinforzare il centrocampo. La valutazione che il Sassuolo fa del suo cartellino (30/35 milioni) non rende facile la trattativa. Tra i due club il legame è solido e quindi, per abbassare la proposta economica, i giallorossi possono inserire come contropartita tecnica i giovani Bove e Volpato. Frattesi è cresciuto molto al Sassuolo, ha conquistato la Nazionale, è arrivato in un fase della sua carriera nella quale ritiene di dover fare il salto di qualità. Ha fatto lo stesso percorso di Pellegrini, partendo dalle giovanili della Roma. Il Sassuolo è sempre stato una bottega cara, la scorsa estate è riuscito a monetizzare al massimo le cessioni di Raspadori e Scamacca e vuole fare cassa anche con Frattesi. Tiago Pinto e Carnevali hanno trattato a lungo anche la scorsa estate. Erano arrivati abbastanza vicini all’accordo, ma poi sulla valutazione si sono ritrovati distanti. I rapporti tra i due club restano buoni e il Sassuolo ha sempre puntato sui giovani del club giallorosso. Bove, che ha bisogno di giocare, può crescere in Emilia. Il centrocampista prenderebbe volentieri in considerazione una parentesi lontano da casa per fare esperienza. Bove piace molto al Sassuolo, ma anche sulla sua valutazione bisogna trattare. La Roma vuole inserire una recompra non troppo alta. Il valore di Bove si aggira sui 7-8 milioni di euro e la Roma non vuole perdere il controllo sul centrocampista. In ballo c’è anche Volpato, che era stato richiesto dal Sassuolo già in estate.

Concorrenza

La Roma, oltre alle difficoltà a reperire il cash per il conguaglio, deve fare attenzione alla concorrenza. Perchè anche altri club si sono mossi, a cominciare dall’Inter. Anche il club nerazzurro a gennaio difficilmente riuscirà a fare operazioni onerose. La scorsa estate, vista l’elevata valutazione di Frattesi, alla fine l’Inter ha virato su Asllani, giocatore con caratteristiche differenti. A giugno potrebbe tornare alla carica. Nei prossimi giorni, prima della ripresa del campionato, ci sarà un nuovo incontro per parlare di Frattesi alla Roma. Il procuratore del ragazzo, in veste anche di intermediario, cercherà quindi di accontentare il suo assistito, la società giallorossa non ha mai negato il suo interessamento e il giocatore è determinato a tornare nella Capitale.