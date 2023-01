Roma, Dybala e Mourinho da blindare

Non ha partecipato alla megafesta organizzata da Messi soltanto perché voleva rientrare in fretta a Roma , la sua nuova casa, la nuova responsabilità. Alle 6.45 di giovedì scorso, quando è sbarcato a Fiumicino, Paulo Dybala ha saputo d’aver preso la decisione giusta: a sottolinearne la bontà è stata l’accoglienza di una decina di tifosi. A quell’ora, con quel freddo e dopo due mesi di nulla cosmico. La Roma non ha peraltro mai smesso di scaldare il cuore dell’argentino che non può dimenticare la presentazione all’Eur , le migliaia di innamorati sulla fiducia, i colori, i cori, tutti puntualmente registrati nei video conservati nello smartphone. In fondo quello che per sette anni avrebbe voluto ricevere alla Juve l’ha ottenuto immediatamente alla Roma e in dosi massicce.

La Roma ha avuto la forza di unire due anime. Paulo l’ha scelta esclusivamente per Mourinho: soltanto in un secondo tempo ha scoperto quanto tifoseria e allenatore fossero in grado di dargli. Il rapporto con José si è consolidato in pochi mesi, al punto da far sospettare che se un giorno José dovesse andar via, Paulo lo seguirebbe al volo: non riuscirebbe a restare in una realtà diversa da quella decisamente “terapeutica” che ha conosciuto. È doppiamente grato e legato al tecnico anche perché sa che un pezzo del titolo mondiale conquistato con l’Argentina lo deve a chi, per consentirgli di realizzare il sogno grande, ha gestito con scrupolo le settimane e i rapporti con la Selecciòn (leggi Walter Samuel) che hanno preceduto l’evento.

Un prezioso gioco di attenzioni e sensibilità, insomma; attenzioni e sensibilità che non mancano a Paulo e con le quali ha conquistato i compagni e il personale di Trigoria: una delle prime cose che ha fatto quando si è ripresentato al centro tecnico è stata mostrare a tutti la medaglia del Mondiale, come a voler condividere il suo successo, l’enorme gioia. Il rigore realizzato nella finale con la Francia ha dato un senso compiuto all’avventura e spinto Paulo ad aumentare il livello delle aspettative per il 2023. «Voglio vincere qualcosa con la Roma» ha detto alle (poche) persone che ne raccolgono le confidenze. Vincere con la Roma anche per completare il riscatto personale.