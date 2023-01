Roma, Villar ceduto al Getafe: prestito con obbligo di riscatto

Gonzalo Villar lascia la Sampdoria e si trasferisce in prestito al Getafe. Ad annunciarlo è la Roma , proprietaria del cartellino, attraverso una nota ufficiale. Il centrocampista spagnolo raggiunge il nuovo club in prestito, con obbligo di riscatto all'avversari si determinate condizioni. Vilar aveva iniziato la stagione a Genova, vestendo la maglia blucerchiata e collezionando 15 presenze in campionato.

Villar al Getafe, il comunicato della Roma

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni. Villar, arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo al Getafe nel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all’inizio della stagione in corso. Il Club augura a Gonzalo le migliori fortune per questa nuova avventura".