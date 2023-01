Zaniolo e la Roma, non è un finale da applausi

Un divorzio consensuale, ma anche un cattivo affare, quello che coinvolge Nicolò Zaniolo e la Roma. Anzitutto perché i venticinque milioni, che ragionevolmente la società giallorossa può ricavare da una cessione, sono poco più che uno spruzzo nell’oceano del deficit stagionale, pari a 219 milioni. In secondo luogo perché la rottamazione coincide con il fallimento di una strategia sportiva per il club e per il Paese. Zaniolo è stato - il passato prossimo inizia a essere d’obbligo - uno dei talenti più promettenti del calcio italiano degli ultimi anni, per quello che in potenza ha fatto vedere. Se la potenza non si è tradotta in atto, le responsabilità sono molte, e certamente tra queste c’è quella del calciatore. Che non ha dimostrato una maturazione caratteriale, prima che sportiva, e ha reagito alle critiche arroccandosi spesso in un autoisolamento egocentrico. Però non si può ignorare che il giovane talento è passato per la cruna strettissima di due infortuni gravi in un tempo brevissimo, e forse non gli è stato accordato un adeguato diritto alla convalescenza. Abbiamo tutti preteso che Zaniolo tornasse quello che ci aspettavamo potesse diventare e ancora non era mai stato. “Devastante”, come pure lo ha definito più volte il ct della Nazionale, Roberto Mancini, con l’intuizione di chi sa riconoscere la qualità in anticipo.