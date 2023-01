Roma, Karsdorp resta: Mourinho adesso vuole recuperarlo

Buon senso

Ora però tocca al giocatore, che non è mai stato convocato dopo la lite che risale al novembre scorso. Per tornare a disposizione della Roma, dovrà probabilmente chiedere scusa per alcuni atteggiamenti sbagliati del passato. In questo momento Karsdorp deve curare un leggero infortunio ma presto rientrerà a tutti gli effetti nel gruppo.