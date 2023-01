Roma, Shomurodov allo Spezia fino a fine stagione

ROMA - La Roma questa mattina ha ufficializzato con un comunicato l'accordo con lo Spezia per la cessione a titolo temporaneo di Eldor Shomurodov fino al 30 giugno 2023 . Il 27enne attaccante uzbeco era stato acquistato dalla Roma nell'estate del 2021 dal Genoa.

I numeri di Shomurodov

Shomurodov aveva fatto il proprio esordio con la maglia della Roma il 19 agosto 2021, in occasione della gara di andata dei Play Off di Conference League con la formazione turca del Trabzonspor. Con la maglia giallorossa Shomurodov ha collezionato 6 gol in 48 presenze.