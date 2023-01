Il gelo su Zaniolo: lui cerca la tregua

Zaniolo non torna indietro. Con il cuore in tumulto per le reazioni che ci sono state dopo la sua decisione di arrivare allo strappo , non ha avuto ripensamenti nel week end rispetto al no al Bournemouth . Il caso Zaniolo non si smonta. E il giocatore rischia di restare fermo alla Roma fino alla fine della stagione. Domani si chiude il mercato e al momento non ci sono vie d’uscita. Il ragazzo sa di aver preso alcune decisioni sbagliate e che deve recuperare la fiducia di Mourinho in questi cinque mesi che mancano alla fine della stagione. Il suo impegno in allenamento non è mai mancato, a parte le ultime due settimane. Se non ci saranno sorprese in queste ore, si rimetterà al lavoro per poter essere preso in considerazione. Sarà dura viste le parole di Mourinho dopo la gara col Napoli : «Quando tu non stai bene nella famiglia, devi andare via, devi trovare una soluzione». Poi a fine stagione le strade si divideranno, in un modo o nell’altro. La scelta di dire no al Bournemouth non è mai stata in discussione, anche se l’entourage del giocatore ha apprezzato l’attenzione che il club inglese ha mostrato nei confronti di Nicolò. E Tiago Pinto ieri ha parlato lasciando ancora una piccola possibilità di vederlo andare via : «Mancano 48 ore alla fine del mercato, ho ancora qualche speranza».

Reazioni

Il caso rischia di avere strascichi ancora per molto tempo. Dopo le recenti tumultuose vicende di mercato i tifosi lo hanno scaricato e dopo aver espresso le loro critiche sui social per la scelta di voler andare via il rapporto sembra ormai compromesso. Zaniolo sperava di andare al Milan o al Tottenham, ma questi trasferimenti non si sono verificati perchè la Roma vuole cederlo a titolo definitivo. Il giocatore ha rifiutato l’unica offerta ufficiale che ha ricevuto il club giallorosso, quella del Bournemouth. Nella notte tra sabato e domenica è apparso uno striscione su un ponte pedonale davanti al Colosseo e la scritta lascia spazio a poche interpretazioni: “Zaniolo traditore (...) senza onore!”. Un episodio che ha colpito molto il ragazzo, che in passato è stato considerato un beniamino, soprattutto dopo il gol a Tirana che ha permesso alla Roma di vincere la Coppa della Conference League. Un episodio che ha colpito anche la famiglia, con la madre che ha pubblicato sui social la foto di una scritta davanti a Trigoria di insulti a lei e al figlio: «Aver originato tutto quest’odio mi sembra eccessivo». Nel pomeriggio c’è stata anche la risposta ironica degli ultrà laziali che hanno esposto uno striscionei: «Rispetto per Zaniolo».

Viña

Ieri Zaniolo è stato a Trigoria ad allenarsi da solo, mentre i compagni erano già a Napoli. Se non accade qualcosa di imprevedibile nelle ultime ore di mercato dovrà cercare di recuperare il rapporto. Le parole di Mourinho sabato in conferenza stampa sono state dure, ma hanno rappresentato la realtà. La società prende anche in considerazione provvedimenti nei confronti del giocatore. Da domani tutto sarà più chiaro. Anche per quanto riguarda il trasferimento di Viña al Bournemouth. Il difensore uruguaiano non ha ancora trovato l’accordo con lo stesso club che voleva Zaniolo, ma la trattativa è ancora in piedi.