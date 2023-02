La Roma punta su Hjulmand. Avviati i contatti con il Lecce

ROMA - In campo ha fatto arrabbiare Mourinho, per il brutto fallo da dietro su Dybala e anche prima. All’andata era stato addirittura espulso nel primo tempo per un contatto molto contestato con Belotti. Ma Morten Hjulmand, ruvido quanto bravo, è un giocatore che la Roma sta seguendo con grande interesse per la prossima stagione. Centrocampista danese, classe 1999, è stato scovato dal Lecce nel campionato austriaco nel gennaio 2021. Pantaleo Corvino, fenomenale scopritore di talenti, lo ha comprato per appena 170.000 euro dall’Admira Wacker. E Hjulmand, dopo sei mesi di rodaggio, è stato uno dei cardini dello scorso campionato di serie B, conclusosi con la promozione. Ora secondo il Lecce vale cento volte tanto, tra i 15 e i 20milioni. In un calcio che discute di plusvalenze false, rappresenta un’operazione-capolavoro che può finanziare l’intera campagna acquisti futura di un club che paga tutta la rosa dei giocatori “solo” 16 milioni lordi di stipendi (circa un decimo della Roma, per intendersi).

I colloqui Tiago Pinto, che è molto stimato da Corvino, ha avviato i contatti per la prossima stagione. I due si sono incrociati sabato a Via del Mare, ma si erano incontrati anche a dicembre per parlare del possibile trasferimento di Edoardo Bove al Lecce. In quel caso la trattativa si fermò perché la Roma stava trattando il suo giocatore anche con il Sassuolo, in previsione del possibile arrivo di Frattesi (e poi di Traore). Ma si è affrontato anche il tema Hjulmand che nel suo primo campionato di Serie A è stato addirittura promosso capitano dall’allenatore Baroni. Perché a dispetto della giovane età, questo ragazzo ha la stoffa del leader. È un mediano ordinato, lineare e resistente, dotato anche di una buona tecnica. Alto 1.85 per 72 chili, è abituato a giocare davanti alla difesa come play ma all’occorrenza può anche essere utilizzato da mezzala. La Roma ovviamente, anche a causa delle restrizioni sul fair play finanziario, non lo pagherebbe solo in denaro liquido. Ma offrirebbe al Lecce anche uno dei tanti giovani emergenti. Corvino da parte sua pregusta nuove plusvalenze: lo scorso anno dalla Roma ottenne gratis (lasciando nel contratto solo il 50 per cento sulla rivendita futura) il centravanti svedese Joel Voelkerling Persson, classe 2003, che sabato è entrato nel secondo tempo ed è considerato un giocatore di grande prospettiva.