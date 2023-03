Frattesi rivela: "Il mancato trasferimento alla Roma? Ci sono rimasto male"

REGGIO EMILIA - "L'estate scorsa non ci ero rimasto benissimo per non essere andato alla Roma". Così Davide Frattesi, intervistato da Sky Sport, rivela di essere stato a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Il centrocampista del Sassuolo ammette ringrazia il club neroverde e fa mea culpa: "L'ambiente è stato fondamentale, non sono stato professionale al 100% ma ringrazio società e mister". Frattesi affronterà la Roma domenica alle 18 all'Olimpico. Un'occasione per il Sassuolo di migliorare una classifica che, un mese fa, cominciava a complicarsi: "L'importante è che i miei gol servano per fare punti, ci siamo tolti da una situazione di classifica complicata, il resto è in più", sottolinea il classe 1999 che lancia il guanto di sfida alla squadra di Mourinho: "Se vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica dobbiamo andare a Roma a fare risultato. Con il duro lavoro si riescono a raggiungere cose che sembravamo impossibili".