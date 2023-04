Roma, le 5 cose da sapere su Houssem Aouar

La Roma è vicina all'acquisto di Houssem Aouar , centrocampista che si libera a parametro zero dal Lione. Il calciatore ha già svolto la prima parte delle visite mediche e dovrebbe diventare il primo rinforzo della squadra giallorossa in vista della prossima stagione. Ecco alcune curiosità su di lui.

L'esordio nell'Academy del Lione

Houssem Aouar è cresciuto calcisticamente nell’Academy del Lione, in cui è entrato a 11 anni. Ha sempre indossato la maglia del club francese, giocando anche con la squadra B, prima di essere inserito in pianta stabile nella prima squadra.

Il primo incrocio con la Roma

L'esordio in prima squadra è arrivato a 18 anni, nel match di Europa League contro l'Az Alkmaar del sedici febbraio del 2017. Nella gara di ritorno è arrivato anche il primo gol. Grazie al successo contro gli olandesi, il Lione si qualificò per gli ottavi di finale, dove affrontò la Roma. Aouar non venne utilizzato nel doppio confronto con i giallorossi.

Un Jolly di centrocampo

Aouar si è messo sin da subito in evidenza per la sua grande duttilità tattica. Con il Lione è stato infatti utilizzato in tutti i ruoli della mediana: da regista (la sua posizione preferita), a interno, giocando anche da rifinitore dietro le punte.

Punizioni e rigori

Dotato di grande tecnica, Aouar si è messo in evidenza sui calci piazzati: dalle sue punizioni tagliate, sono arrivati numerosi assist per i compagni. Implacabile dal dischetto, con cinque centri dagli undici metri. I suoi numeri sono significativi: con il Lione ha collezionato 41 gol e 36 assist.

Nazionale

Didier Deschamps lo ha fatto esordire in Nazionale il sette ottobre del 2020, nel match vinto 7-1 contro l'Ucraina. In quell'occasione Aouar ha collezionato due assist.