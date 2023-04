Dopo Aouar la Roma prova un altro colpo sul mercato: la strategia del club

La strategia dei parametri zero continua. Dopo aver bloccato Aouar , la Roma ha un nuovo ambizioso obiettivo per la prossima stagione: si tratta di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte , che ha rifiutato definitivamente il rinnovo con il club tedesco. Tiago Pinto aveva provato a prenderlo già l’estate scorsa, per accontentare Mourinho che voleva un centrale mancino a completamento dell’organico. Ma l’Eintracht, che aveva vinto l’Europa League e si era quindi qualificato per la Champions, chiedeva troppi soldi. Adesso però N’dicka è in scadenza e può andare dove vuole, sapendo di poter scegliere nel mucchio dorato delle pretendenti.

Attesa

La Roma in effetti non è l’unica squadra in corsa. C’è anzi una bella concorrenza, a partire dal Barcellona per finire a un paio di società inglesi, a tenere aperta la questione. Ma Tiago Pinto ha già incontrato almeno due volte il procuratore e anche un intermediario italiano che sta sondando i club di Serie A per valutare le proposte. Questo significa che la Roma per N’dicka sta facendo sul serio. Non è arrivata così avanti come per Aouar, che ha già svolto una parte delle visite mediche al campus di Trigoria e quasi sicuramente verrà tesserato dal primo luglio, ma aspetta dallo staff del giocatore una risposta.

Profilo

Svincolati di lusso. Ecco cosa cerca la Roma che ha ormai varato un piano d’azione preciso, determinato dai paletti del fair play finanziario ma anche da una prospettiva: Aouar è un ‘98, N’dicka un ‘99. Ragazzi bravi e giovani. Sono investimenti oltre che spese, che per presente e futuro mirano a non abbassare il livello della rosa. Visto che i Friedkin devono mettere a bilancio ancora almeno 50-55 milioni di plusvalenze per sistemare i conti, N’dicka potrebbe prendere il posto di Roger Ibañez, che ha mercato in tutta Europa e può essere venduto l’estate prossima per circa 25 milioni più bonus.

Creatività

Per la seconda estate di fila dunque Tiago Pinto si sta dedicando a operazioni oculate che abbattano i costi dei cartellini e non generino un innalzamento del monte ingaggi. N’Dicka, francese di origini marocchine, all’Eintracht guadagna circa un milione netto. A Trigoria prenderebbe circa il doppio, con un contratto fino al 2028 che verrebbe alleggerito fiscalmente dal decreto crescita, restando nei parametri di Ibañez. E’ un equilibrio, quello tra competitività tecnica ed equilibrio economico, che la Roma è tenuta a rispettare dopo gli accordi presi con l’Uefa.

Il bomber

Non bisogna dunque stupirsi che il nome di Roberto Firmino, centravanti in scadenza con il Liverpool, sia stato proposto a Tiago Pinto. Ma qui parliamo di un profilo diverso, un attaccante di quasi 32 anni che ha già vissuto il meglio della carriera. E che chiede uno stipendio in linea con il curriculum. Più avanti capiremo se la Roma intenda accostarsi anche a lui.