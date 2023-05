Dal Brasile: Roma interessata a Marcos Leonardo: chi è e come può arrivare

BRASILE - La Roma è interessata a Marcos Leonardo , attaccante del Santos di 20 anni, classe 2003. Così fanno sapere dal Brasile dove il sito "Uol" svela i dettagli: il club giallorosso sarebbe in trattativa con la società brasiliana per vincere la concorrenza e strappare il sì del giocatore.

La clausola proibitiva

Marcos Leonardo in questa stagione ha collezionato 20 partite e segnato 8 gol, fornendo anche 2 assist. Non è strutturato (1,74 m), si muove esclusivamente da punta centrale e ha un contratto in scadenza nel 2026. Il Santos ha inserito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma realisticamente spera di ricavare 20 milioni. Sul giocatore ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona.