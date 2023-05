Roma, Aouar ha accettato l’offerta: arriverà a giugno

ROMA - La Roma ha trovato l’accordo con Houssem Aouar per il suo ingaggio a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Lione e ha deciso ci accettare la proposta della Roma, un quinquennale a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ora la firma

Tutto fatto, mancano soltanto le firme che arriveranno a breve, sebbene Aouar non arriverà nella capitale prima di giugno. L'algerino classe '98 a pasquetta era stato nella capitale per sostenere una parte di visite mediche al Bio Campusa a pochi chilometri da Trigoria. Nella sua esperienza in Francia, Aouar ha realizzato 48 reti e 37 assist in 258 match disputati, dimostrando di avere capacità in fase realizzativa e di rifinitura.