Mourinho critica la società anche nell’intervista ai canali ufficiali: “Perché parlo solo io?”

BUDAPEST - José Mourinho vuole di più dalla sua Roma. Vuole di più per farla crescere, per spingerla in alto e riuscire a raggiungere obiettivi ancor più importanti. Così ieri sera dopo la conferenza stampa di fuoco per ribadire ai Friedkin la sua volontà di restare ma pretendendo di più, Mourinho non si è frenato anche nell'intervista ufficiale ai canali ufficiali della Roma. Così quando il giornalista del club gli ha chiesto dell'arbitraggio pessimo di Taylor, Mourinho seccato ha risposto: "Però come sempre tu fai la domanda a me. E come sempre solo io metto la faccia per parlare di questi fatti. Sono un pochino stanco, veramente. Io sono solo allenatore, ma alla fine sono più di questo".