Stefan Posch ha parlato dal ritiro dell’Austria. Lui è uno che alza l’asticella, per questo il difensore del Bologna rivelazione della Serie A non ha risparmiato i sogni. Voci sulla Roma, che effetto ferebbe essere nel mirino di José Mourinho? La risposta e il solito sorriso enigmatico. "È allettante, non c’è bisogno di dirlo". Poi la specifica: "Tutto ciò è ancora incerto. Finché non ci sono proposte concrete, non c’è motivo di pensarci troppo".