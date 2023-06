La Roma lavora al ritorno di Llorente: trattativa con il Leeds

La firma di Evan N’Dicka non esclude la permanenza a Roma di Diego Llorente. Ma la partita è tutta da giocare, partendo però da due presupposti che pesano come macigni. Il primo: lo spagnolo spera di continuare la sua avventura in giallorosso. Il secondo: Mourinho lo considera utile alla causa dopo il semestre passato insieme. La Roma non eserciterà l’opzione di riscatto su Llorente, fissata a 18 milioni dopo il prestito in scadenza a fine mese. Traduzione: il difensore tornerà alla base, al Leeds, il club di Premier League dove ha iniziato la stagione (giocando poco) e al quale è legato da un contratto a lunga scadenza, fino al 2026. La scelta è stata dettata da una questione economica: 18 milioni peserebbero troppo sul bilancio, considerando tra l’altro che Llorente ad agosto spegnerà 30 candeline, entrando di fatto nella parte conclusiva della vita calcistica . Un investimento del genere avrebbe poco senso in un mercato che ha tante possibilità, a prescindere dai paletti della Uefa.

Al tavolo delle trattative

Ma l’idea di rinunciare a Llorente non mai è stata presa in considerazione. Tiago Pinto, infatti, proverà a strappare al Leeds un altro prestito per riportare il centrale a Trigoria, magari fissando un riscatto più in linea con il budget della Roma. Llorente si è trovato bene in città e la sua volontà avrà comunque un peso nella trattativa. Anche perché sembra tagliato fuori dal progetto tecnico del Leeds. Llorente si è integrato alla grande nello spogliatoio della Roma. E’ considerato un veterano dai compagni, un ragazzo con la testa sulle spalle e il carisma da leader. In campo poi il suo apporto è stato apprezzato: ha dimostrato di essere più di un gregario, capace di fare cose semplici ma giuste, lineari, alternando esperienza e tecnica (quasi da centrocampista). Tra campionato e Europa League ha raccolto 12 presenze. Nei meccanismi della Roma ci è entrato da marzo in poi.

Ex baby talento del Real

Mourinho lo conosce molto bene. Llorente, poco più di dieci anni fa (era il 1° giugno del 2013), durante Real Madrid-Osasuna, esordì al Santiago Bernabeu sotto la gestione dello Special One, che regalò cinque minuti da sogno a un ragazzino che aveva fatto tutta la trafila delle giovanili nella cantera dei Blancos. Insomma, è stato proprio Mou a lanciare Llorente nel calcio che conta, un po’ come ha fatto con i suoi bambini romani, i vari Bove, Volpato, Tahirovic, Zalewski e via dicendo. La carriera del difensore, dopo il giro in prestito ai cugini del Rayo Vallecano, si è sviluppata lontano dalla capitale spagnola. Malaga, Real Sociedad, Leeds e poi Roma, l’ultima fermata che a questo punto potrebbe avere chance di restare tale ancora per un po’.