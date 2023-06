N'Dicka, il backstage dell'arrivo a Roma: "Grazie per il vostro entusiasmo”

ROMA - La prima volta non si scorda mai. E il primo giorno di Evan N’Dicka nella Capitale resterà indelebile nella memoria del nuovo difensore della Roma . L’attesa per prendere l’aereo, il volo verso la sua nuova destinazione, il trasferimento verso il Fulvio Bernardini. Una sequenza di emozioni che il giocatore parigino ha voluto immortalare con una story sul proprio profilo Instagram.

"Grazie per il vostro entusiasmo"

Il difensore è arrivato a Trigoria, atteso dal direttore sportivo Pinto: un rapido passaggio per la prova sartoriale della nuova divisa, una visita in magazzino per stampare la sua nuova maglia, infine davanti ai fotografi per immortalare le prime immagini da giocatore della Roma. Il commento di Evan non poteva mancare: “Grazie per il vostro entusiasmo”.