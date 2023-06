Roma, Volpato e Missori ceduti al Sassuolo: quanto incasserà il club giallorosso

Tiago Pinto sorride: l'operazione per la cessione di Filippo Missori e Cristian Volpato al Sassuolo è andata finalmente a buon fine. Manca solo l'ufficialità ma dopo giorni intense di trattative con l'ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi è arrivata la fumata bianca per l'esterno classe 2004 e il centrocampista offensivo di origine australiana, nato nel 2003, che passeranno in neroverde.