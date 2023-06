Roma, quanto manca per fare le plusvalenze imposte dalla Uefa

Ultimo giorno della stagione ormai alle porte, la Roma in questo 30 giugno va a caccia dei 4-5 milioni che servono per chiudere definitivamente il capitolo plusvalenze e, quindi, ottemperare al settlement agreement concordato con l’Uefa. Servirebbe quindi proprio la cessione di Carles Perez, sul quale è avviato il discorso con il Celta Vigo e con il quale ballano un paio di milioni per arrivare alla fumata bianca definitiva. Media spagnoli ieri hanno parlato di un’accelerata nella trattativa, oggi la Roma spera di trovare un punto d’incontro sui cinque milioni di euro per salutare anche l’attaccante ex Barcellona a titolo definitivo dopo il prestito nella squadra del neo tecnico Benitez.