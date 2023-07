Spinazzola in bilico, la Roma non si è fatta viva: la situazione

ROMA - Due anni fa il momento più bello per i romanisti, l’arrivo di José Mourinho, due anni fa il momento più difficile per Leonardo Spinazzola , l’infortunio in nazionale. Partita dell’Europeo, vittoria degli Azzurri contro il Belgio ma ko dell’esterno romanista, uscito dal campo in lacrime. Rottura del tendine d’Achille sinistro, addio al prosieguo del torneo e addio alla prima stagione alla Roma con lo Special One. L’inizio del calvario, di una stagione vista in gran parte dalla televisione e dalla palestra di Trigoria. Un duro lavoro che poi ha portato al rientro in gruppo alla fine della stagione, giusto il tempo di giocare qualche minuto e di vincere la Conference League. Quasi un premio per tutti i suoi sforzi e per risollevarlo da un anno da incubo. Da quelle lacrime Leo in due stagioni è passato ai sorrisi di felicità . Come quello che ha mostrato una settimana fa per il matrimonio bis con la sua Miriam . Il primo sì era arrivato in tempo di pandemia e con il rito civile, adesso la coppia ha voluto celebrare anche quello religioso ad Assisi davanti a centinaia di invitati. Il giusto modo per chiudere un cerchio e cominciare un nuovo capitolo della sua vita. Alla Roma? Questo è ancora un punto interrogativo. Di certo con la sua famiglia, ovunque Spinazzola giocherà la prossima stagione.

Il futuro di Spinazzola

Leonardo ha infatti il contratto in scadenza la prossima stagione, a giugno del 2024, e il suo futuro è in bilico. Il club fin qui non si è fatto vivo con l’entourage dell’esterno di Foligno che ha vissuto una stagione tra alti e bassi, ma anche con alcuni infortuni muscolari. A trent’anni, il suo futuro è incerto e con uno stipendio importante da oltre tre milioni di euro netti a stagione la Roma non è ancora così sicura di voler puntare su di lui anche in futuro. A quel punto il club non vorrebbe neanche regalare il suo cartellino tra un anno, quando si svincolerebbe a parametro zero. Ecco perché le sirene arabe possono attrarre sia la Roma sia il giocatore. L’interessamento arriva dall’Al-Ahli, lo stesso club che mercoledì ha presentato un’offerta ufficiale a Mourinho da 96 milioni di euro per tre anni. Rifiutata dallo Special One. Ecco, se arrivasse una proposta anche al terzino, lui e il club la valuterebbero attentamente. Non solo i sauditi, Spinazzola ha il gradimento di diversi club anche in Europa, come ha ammesso a tuttomercatoweb anche il suo agente Giuseppe Riso: «Leo ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo insieme al club, ma non c’è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma valuteremo tutto in estrema tranquillità». Attesa per il futuro, intanto Spina si gode il presente con il sorriso ritrovato.