La Roma svela la nuova maglia Adidas: la data e come sarà

Roma, ecco la nuova maglia Adidas

Grande attesa tra i romanisti per la nuova maglia che avrà i colori tradizionali del club, mentre sul petto ritornerà il celebre “Lupetto” di Gratton, che sostituirà lo stemma classico. Sia i bordi delle maniche che il colletto avranno strisce gialle, stesso colore utilizzato per il logo Adidas e per lo stemma. Nei prossimi giorni saranno annunciati i dettagli dell’accordo, mentre la prima divisa sarà svelata ufficialmente giovedì. Insomma, una settimana intensa per la Roma tra campo e sponsor.

L'accordo ufficiale tra Roma e Adidas

“AS Roma e Adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle famose tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24“, si legge sul sito ufficiale della Roma. Nel comunicato si ricorda la lunga storia tra le due realtà e in particolare “il 28 marzo 1993“, giorno in cui “Francesco Totti farà il suo primo passo nella storia del Club proprio indossando una maglia Adidas, esordendo in Serie A durante un Brescia-Roma“.