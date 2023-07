Roma, guarda Sabitzer: in vacanza spunta l'indizio di mercato?

Sabitzer, indizio di mercato?

Non è un mistero che Sabitzer, insieme a Renato Sanches, sia osservato speciale dalla Roma, decisa a regalare a Mourinho un rinforzo di assoluta qualità in mezzo al campo. E l'austriaco non fa nulla per evitare l'accostamento di mercato: la sua ultima storia social sa molto di Italia, con quel "buongiorno" made in Italy che potrebbe anche risuonare come un indizio (mal) celato di calciomercato.