La Roma fissa l'incontro con l'agente di Morata: la mossa di Pinto

ROMA - José Mourinho vuole Alvaro Morata. È il suo giocatore preferito - in base alle possibilità economiche del club - per rimpiazzare l’infortunato Abraham e aumentare la qualità nel reparto offensivo della Roma. Il tecnico nei giorni scorsi lo ha chiamato, così come ha fatto anche l’amico Dybala, gli ha parlato del progetto giallorosso, delle sue ambizioni e del piano stagionale. Ma soprattutto della volontà di averlo in squadra per i suoi gol ma anche per il suo modo di giocare, secondo lui perfetto per il gioco della squadra. Mourinho è in pressing per avere l’attaccante, lo ha fatto presente anche a Tiago Pinto : per questo il general manager portoghese ha fissato un incontro nei prossimi giorni con l’agente dell’attaccante spagnolo per capire la fattibilità economica dell’affare anche per quanto riguarda lo stipendio. Perché è bene ricordare che Morata ha trascorso un solo anno all’Atletico Madrid dopo la parentesi alla Juventus, per cui la Roma non potrà beneficiare del decreto crescita per risparmiare sullo stipendio lordo del giocatore. Quindi sarebbe un’operazione ancor più complicata se l’attaccante non volesse ridursi l’ingaggio. L’affare è difficile, questo è certo, ma il club giallorosso vuole comunque fare un tentativo per provare ad accontentare Mourinho.

Roma, obiettivo Scamacca

Detto questo, Gianluca Scamacca resta il favorito di Tiago Pinto per il rapporto qualità-prezzo. Il gm sta continuando a lavorare con il West Ham per cercare un’intesa sulla modalità del trasferimento. Il giocatore ha già da diverso tempo trovato l’accordo con il club, ma per ora la squadra londinese ha respinto il prestito secco aspettando altre pretendenti che possano assicurare un trasferimento a titolo definitivo. Si tratta. L’ultima idea è Okafor del Salisburgo, cercato anche da diversi club esteri e italiani visto il suo contratto in scadenza nel 2024. Monitorato sempre Adama Traoré come trequartista-esterno a parametro zero.

Roma, l’attesa per Sabitzer

C’è invece da aspettare la decisione di Tuchel sulla permanenza o meno di Marcel Sabitzer al Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco è la prima scelta della Roma per occupare l’ultimo posto nel ruolo, ma per il momento il giocatore ha messo in stand-by i discorsi perché vorrebbe restare nel club tedesco. Non avendo trovato spazio nei primi mesi della scorsa stagione, il Bayern aveva deciso di mandare il giocatore in prestito al Manchester United: con l’arrivo di Tuchel però, Sabitzer spera di poter far parte della rosa e quindi restare in Bundesliga. Il colloquio dei prossimi giorni sarà senz’altro importante per capire il destino del centrocampista che guadagna circa sei milioni di euro (su di lui la Roma potrà beneficiare del decreto crescita). A quel punto, in base alla valutazione del tecnico e dell’allenatore, la Roma allaccerà i contatti con il Bayern Monaco. L’alternativa è Renato Sanches, incerto sulla permanenza al Psg, monitorato sempre Kamada ma ritenuto più un vero e proprio trequartista. In dirittura d’arrivo invece Kristensen per la fascia destra: l’esterno non è stato convocato dal Leeds per l’amichevole contro il Manchester United. Il danese arriverà entro la fine della settimana in prestito secco.