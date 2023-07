Il mercato della Roma inquieta Mourinho: il segnale criptico sui social

Riecco i simbolismi, i messaggi, le congetture. È bastato un video che José Mourinho ha postato su Instagram prima di una riunione con lo staff a Trigoria ad alimentare il non detto che, a seconda dei punti di vista, diventa verità assoluta a rapida diffusione. Nelle immagini, che durano una quindicina di secondi, si nota Mourinho in ciabatte con i piedi sul tavolo . Ricordate l’anno scorso, quando aveva più volte pubblicato la foto delle sue gambe incrociate? Aspettava. Qualcosa dal mercato, qualcosa da Tiago Pinto. È probabile che anche stavolta il segnale sia quello . Quando arriva il centravanti? In questa estate bollente forse Mourinho non ammetterà di essere «un po’ frustrato», come svelò in un incontro casuale con il nostro giornale, ma di sicuro l’impazienza per la rosa incompleta cresce .

Roma, il piano delle amichevoli

Nel video osserviamo l’allenatore della Roma insieme a nove collaboratori ospitati nell’ufficio, pieno di foto e ritratti, più un decimo che riprende con lo smartphone. Nessuno parla ma a un certo punto la camera indugia su una lavagna nella quale sono scritti i nomi di alcune avversarie che la squadra affronterà in amichevole. In pratica Mourinho ha "bruciato" gli annunci del club perché, a parte il debutto di domattina contro la Boreale a Trigoria, il resto del programma era ancora avvolto nel mistero, dopo il rigetto della tournée asiatica che ha rimesso in discussione il calendario della preseason all’ultimo secondo. Insomma: la Roma giocherà un’altra partita a Trigoria prima della partenza per il ritiro in Portogallo, fissata per sabato 22. Il test avrà luogo venerdì prossimo sempre alle 10.30 contro il Latina, che partecipa al campionato di Serie C. In Algarve poi sono state previste tre amichevoli: la prima, piuttosto impegnativa, è stata messa in calendario il 26 luglio allo stadiolo di Albufeira (a pochi passi dal resort che ospiterà la comitiva) contro il Braga, terzo nell’ultimo campionato portoghese e pronto a giocare l’8/9 agosto il terzo turno preliminare di Champions League. A seguire Tiago Pinto e il segretario Lombardo stanno cercando un secondo avversario da affrontare, prima del finale già fissato il 2 agosto a Faro contro la squadra locale, la Farense, che ha da poco festeggiato la promozione nella prima divisione portoghese. Tutto si concretizzerà nell’arco di pochi chilometri, nel sud del Portogallo dove il clima si annuncia più gradevole rispetto al forno di Trigoria.

Roma, i dettagli della presentazione ancora da definire

Restano quindi almeno due ics sulla preparazione della Roma. Ufficializzata l’amichevole del 6 agosto in casa del Tolosa, in Francia, Mourinho aspetta che venga definita un’ultima partita prima dell’inizio del campionato, fissato il 20 agosto contro la Salernitana. Il club vorrebbe presentare la squadra all’Olimpico il 13, una settimana prima, ma non sa ancora se lo stadio sarà pronto: dopo la fase dei grandi concerti - l’ultimo, dei Pinguini Tattici Nucleari, è in programma il 23 luglio - cominceranno i lavori di ristrutturazione, che toccheranno anche il manto erboso. La Roma cerca ancora l’avversaria e una sede alternativa per la prova generale.