Scamacca per due giorni a Roma: cosa ha fatto nella capitale

Mourinho aspetta, non certo con le mani in mano, il suo nuovo centravanti. E magari anche il centrocampista. Il mercato della Roma è ancora in divenire, Pinto si trova ancora nella Capitale per appuntamenti di mercato tra entrate, uscite e contratti, e sta studiando la migliore soluzione (nel rapporto qualità-prezzo) per consegnare il prima possibile le due pedine al tecnico portoghese. Gianluca Scamacca ieri sera è ripartito per Londra dopo essere stato due giorni nella Capitale. Una visita di controllo al Campus (non organizzata dalla Roma) per un sovraccarico muscolare, poi è stato qualche ora con la famiglia e la fidanzata e infine si è regalato anche l’acquisto di una Lamborghini . Ora aspetta novità dai suoi agenti e da Pinto. L’attaccante non ha avuto incontri a Trigoria, spera averli al più presto. Ma soprattutto spera che il club londinese possa ammorbidirsi sulle sue pretese, quindi di poter accettare anche il prestito con diritto (od obbligo) di riscatto. Pinto ha riallacciato i discorsi con il West Ham e sta cercando di trovare un accordo . L’inserimento di un altro centravanti alla corte di Moyes (Origi interessa molto) potrebbe favorire la cessione dell’ex Sassuolo.

Morata alla Roma, siamo in una fase di stallo

La preferenza però per Mourinho resta Alvaro Morata. Che attende. Con meno fiducia. Perché se Il tecnico e Dybala restano in contatto con il giocatore, il suo entourage dall’incontro avuto una settimana fa non ha più sentito Tiago Pinto. Anche per questo Mou ha pubblicato foto social tra indizi e rebus, per mantenere vivo l’interesse per lo spagnolo e alimentare ancora le sue speranze di poterlo avere in squadra. Servono però venti milioni per riuscire ad accontentare l’allenatore, ma soprattutto le cessioni di giocatori in rosa la scorsa stagione per far quadrare i conti e ottemperare al settlement agreement con l’Uefa. Questo l’ostacolo che ferma la trattativa, almeno fin quando non arriveranno pretendenti per Ibañez e Karsdorp. Sul fronte cessioni, Shomurodov va in prestito al Cagliari con diritto di riscatto, oggi le visite mediche e la firma. Reynolds si trasferisce al Westerlo per 3,5 milioni più bonus, alla Roma anche il 25% della futura rivendita. Pinto tratta Villar col Granada e conta di chiudere nei prossimi giorni. Un tesoretto utile quando il gm portoghese (sempre in trattativa col Psg per Renato Sanches) riuscirà a sbloccare il mercato in entrata.