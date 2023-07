Viña saluta la Roma: è a un passo dal Sassuolo. La formula dell'affare

Vina al Sassuolo: la formula dell'affare

Per Vina, che non fa più parte del progetto tecnico di José Mourinho, il Sassuolo mette sul piatto un prestito con opzione di acquisto. L'arrivo dell'uruguaiano in neroverde andrebbe così a coprire la casella lasciata vuota da Kyriakopoulos che potrebbe lasciare il club emiliano, anche lui con la formula del prestito con diritto di riscatto, per approdare al Monza.