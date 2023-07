La Roma in cerca di 20 milioni per Morata: il piano per vendere Ibanez

ALBUFEIRA (Portogallo) - Dialettica e pazienza. La Roma prende tempo per completare la rosa, anche per l’obiettivo più urgente: il centravanti. Appare ormai chiaro che Scamacca, il preferito di Tiago Pinto, non si muoverà in prestito con diritto di riscatto , condizione indispensabile per chi lo vuole. La situazione potrebbe cambiare se l’incastro di attaccanti in Premier League, dopo l’acquisto di Hojlund da parte del Manchester United , portasse al West Ham un altro centravanti. Oggi non ci sono le premesse per un affare low cost.

Segnali

Ma c’è dell’altro. La Roma, conoscendo benissimo l’orientamento di Mourinho e di Dybala, non esclude di poter prendere ancora Alvaro Morata, che ieri ha giocato titolare l’amichevole vinta dall’Atletico contro il Manchester City (è uscito dopo un’ora sullo 0-0). Da Madrid, come ha constatato personalmente Tiago Pinto nell’incontro con il procuratore Lopez e l’intermediario Bozzo, non vendono per meno di 18-20 milioni. Quindi per poter trattare con una certa credibilità la Roma deve prima piazzare Ibañez, che al netto della percentuale sulla rivendita da girare all’Atalanta frutterebbe più o meno quella cifra. Lo stallo negoziale è determinato dall’assenza di acquirenti determinati: Ibañez piace a tanti ma non ha ancora attirato una proposta davvero convincente.

La Joya

A proposito di Dybala, va ricordato che la clausola rescissoria da 12 milioni per un trasferimento all’estero è scaduta. Da ora in poi il suo futuro andrà discusso con la Roma, che conta di premiarlo con un bonus sullo stipendio dei prossimi due anni. Non ci saranno strappi.